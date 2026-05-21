Дожди со снегом и заморозки: штормовая погода ожидается почти по всему Казахстану

Штормовое предупреждение объявили в 16 областях Казахстана на 22 мая, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

В Алматы ожидаются дождь, гроза, ночью временами сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидается туман. Ночью на западе, севере, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса. На западе области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке области Абай ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер северный на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки 2 градуса. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью в Алматинской области на западе, юге, в горных районах области ожидаются дождь, гроза, на юге, в горных районах области временами сильный дождь, днем дождь, гроза, на юге, в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с, ночью на востоке области временами 23-28 м/с. На западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

На юге, востоке, в центре Актюбинской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на юге, востоке, в центре области 15-20, временами 23 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, юге Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-западный, северный на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал, днем дождь, гроза, на западе, юге, в горных районах области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. На севере, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, западе, севере, востоке, в центре, горных районах области Жетысу ожидаются дождь, гроза, днем в горных районах области сильный дождь, град. Ветер северо-восточный на юге, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На севере, западе, юге высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность сохраняется.

Днем на западе, юге, в центре Западно-Казахстанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный днем на западе, юге, в центре порывы 15-20 м/с. По области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20, ночью на юге области временами 23 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки 1 градус. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-западный ночью на юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. В центре, на юге, западе, северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на востоке Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, шквал. На севере, в центре области пыльная буря. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, в центре области высокая пожарная опасность.

На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе области туман. Днем на северо-востоке, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на северо-востоке, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На северо-востоке области сохраняется, на севере области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на севере Павлодарской области ожидается туман. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 3 градуса. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке области Улытау ожидаются небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный порывы 15-20, на юге области временами 23 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, в центре области сохраняется, на юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

