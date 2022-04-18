Дожди со шквалистым ветром ожидаются в Казахстане 19 - 21 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшие трое суток по Казахстану прогнозируется быстрая смена синоптических процессов, ожидается неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, пройдут осадки (преимущественно дождь) с грозами, усилением ветра, на юге, юго-востоке и востоке страны сильные дожди со шквалистым ветром, возможно выпадение града.

«Северо-западный антициклон, который прошедшей ночью уже вызвал значительное понижение температуры воздуха на северо-западе и севере республики, все еще сохранит свое влияние, а также смещаясь в восточном направлении, вызовет постепенное понижение температуры воздуха в центре и на востоке страны: ночью до 3 мороза-5 тепла, днем до 5-15 тепла, на юге Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей до 20 тепла», - говорится в сообщении Казгидромета.