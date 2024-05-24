Дожди, снег и заморозки ожидаются в ряде регионов Казахстана

Во всех регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение на пятницу, 24 мая, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане временами ожидается гроза, днем град, ночью и утром туман.

В Акмолинской области ожидается дождь с переходом в снег, днем ожидаются гроза, град, шквал.

В Алматинской области временами ожидается гроза.

В Алматы вечером ожидается гроза, при грозе порывистый ветер 15 м/с.

В центре области Абай сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью в Актюбинской области ожидается дождь с переходом в снег, днем дождь, временами сильный дождь, на севере, востоке, юге области гроза, град, шквал. 24–25 мая ночью на северо-западе области ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Атырауской области ожидается гроза. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Усть-Каменогорск: сохраняется высокая пожарная опасность.

С 24 по 26 мая в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках. В Таразе днем ожидаются гроза, град, шквал.

В районе Алакольских озер области Жетысу ожидается порывистый ветер 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ожидается дождь с переходом в снег, днем на юге и востоке области град, шквал. 24–25 мая ночью на северо-западе области ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Карагандинской области ожидается туман, днем на западе, севере области гроза.

В Кызылординской области ожидаются гроза, шквал.

В Мангистауской области ожидается гроза, туман.

В Павлодарской области ожидается гроза.

В Северо-Казахстанской области ожидается дождь с переходом в снег, днем на юге области град, шквал. 24–25 мая ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 3 градуса.

В горных и предгорных районах Туркестанской области временами ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ожидается порывистый ветер 15-20 м/с.

В Шымкенте утром и днем временами ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал.