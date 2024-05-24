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    22:40, 23 Май 2024 | GMT +6

    Дожди, снег и заморозки ожидаются в ряде регионов Казахстана

    дождь
    Фото: pexels.com

    Во всех регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение на пятницу, 24 мая, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Астане временами ожидается гроза, днем град, ночью и утром туман. 

    В Акмолинской области ожидается дождь с переходом в снег, днем ожидаются гроза, град, шквал.

    В Алматинской области временами ожидается гроза.

    В Алматы вечером ожидается гроза, при грозе порывистый ветер 15 м/с.

    В центре области Абай сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Ночью в Актюбинской области ожидается дождь с переходом в снег, днем дождь, временами сильный дождь, на севере, востоке, юге области гроза, град, шквал. 24–25 мая ночью на северо-западе области ожидаются заморозки 1-3 градуса.

    В Атырауской области ожидается гроза. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. 

    В Восточно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Усть-Каменогорск: сохраняется высокая пожарная опасность.

    С 24 по 26 мая в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках. В Таразе днем ожидаются гроза, град, шквал. 

    В районе Алакольских озер области Жетысу ожидается порывистый ветер 15-20 м/с.

    В Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность. 

    В Костанайской области ожидается дождь с переходом в снег, днем на юге и востоке области град, шквал. 24–25 мая ночью на северо-западе области ожидаются заморозки 1-3 градуса.

    В Карагандинской области ожидается туман, днем на западе, севере области гроза.

    В Кызылординской области ожидаются гроза, шквал.

    В Мангистауской области ожидается гроза, туман. 

    В Павлодарской области ожидается гроза. 

    В Северо-Казахстанской области ожидается дождь с переходом в снег, днем на юге области град, шквал. 24–25 мая ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 3 градуса.

    В горных и предгорных районах Туркестанской области временами ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В области Улытау ожидается порывистый ветер 15-20 м/с.

    В Шымкенте утром и днем временами ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. 

     

     

    Теги:
    Погода Дожди Казгидромет Непогода
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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