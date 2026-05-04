Дожди с грозами и потепление до +36°C: какой будет погода в Казахстане 5–7 мая

В Казахстане в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода. Ожидаются дожди с грозами, местами сильные осадки и усиление ветра, сообщили в «Казгидромете», передает агентство Кazinform.

По данным синоптиков, на большей части территории страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды. Прогнозируются дожди с грозами, местами возможен град и шквалистое усиление ветра.

5 мая на севере страны, а 6–7 мая на западе ожидаются сильные дожди. В ночные и утренние часы на западе республики местами прогнозируется туман.

В целом по стране ожидаются небольшие колебания температур.

При этом на юге Казахстана температура воздуха днем повысится с 22–32 до 27–36 градусов тепла. На юго-востоке также ожидается потепление — от 15–30 до 20–35 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что почти по всему Казахстану ожидается штормовая погода.