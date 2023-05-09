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Дожди с грозами пройдут в Казахстане 9 мая

Редактор:  
Ринат Дусумов
9 Мая 2023, 00:03
Дожди с грозами пройдут в Казахстане 9 мая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 9 мая на западе, северо-западе, севере Казахстана с прохождением ложбины циклона и связанными с ней фронтальными разделами пройдут дожди с грозами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Антициклон сохранит погоду без осадков на востоке, юге, юго-востоке страны. По республике ожидаются усиление ветра, на юго-западе, западе – пыльная буря, днем на западе РК - град.

На севере Костанайской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

В центральной части Костанайской области, на востоке Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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