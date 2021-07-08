Дожди с грозами пройдут в Казахстане 8 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием южного циклона на большей части Казахстана 8 июля сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на западе и северо-западе - сильные дожди. Лишь на севере страны под воздействием поля повышенного давления погода ожидается без осадков. Местами усилится ветер с пыльной бурей, на западе, северо-западе и востоке республики - град. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Акмолинской области местами ожидается град, ветер 15-25 м/с с пыльной бурей.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами - град, шквал, усиление ветра 15-25 м/с.

В Мангыстауской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Туркестанской области утром и днем местами ожидается шквал, ветер 15-20 м/с, порывы 25 м/с с пыльной бурей.

В Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-25 м/с, местами - шквал, пыльная буря.

В Костанайской области ожидается ветер 15-25 м/с, местами – град, шквал.

В Жамбылской, Карагандинской, днем в Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей ожидается сильная жара, на юге Карагандинской области сохраняется сильная жара.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях сохраняется сильная, местами очень сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангыстауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, местами в Костанайской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.