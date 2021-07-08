Дожди с грозами пройдут в Казахстане 8 июля
В Акмолинской области местами ожидается град, ветер 15-25 м/с с пыльной бурей.
В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами - град, шквал, усиление ветра 15-25 м/с.
В Мангыстауской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.
В Туркестанской области утром и днем местами ожидается шквал, ветер 15-20 м/с, порывы 25 м/с с пыльной бурей.
В Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-25 м/с, местами - шквал, пыльная буря.
В Костанайской области ожидается ветер 15-25 м/с, местами – град, шквал.
В Жамбылской, Карагандинской, днем в Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
Днем на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей ожидается сильная жара, на юге Карагандинской области сохраняется сильная жара.
В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях сохраняется сильная, местами очень сильная жара.
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангыстауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, местами в Костанайской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.