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    00:03, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Дожди с грозами пройдут в Казахстане 8 июля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием южного циклона на большей части Казахстана 8 июля сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на западе и северо-западе - сильные дожди. Лишь на севере страны под воздействием поля повышенного давления погода ожидается без осадков. Местами усилится ветер с пыльной бурей, на западе, северо-западе и востоке республики - град. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Акмолинской области местами ожидается град, ветер 15-25 м/с с пыльной бурей.

    В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами - град, шквал, усиление ветра 15-25 м/с.

    В Мангыстауской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

    В Туркестанской области утром и днем местами ожидается шквал, ветер 15-20 м/с, порывы 25 м/с с пыльной бурей.

    В Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-25 м/с, местами - шквал, пыльная буря.

    В Костанайской области ожидается ветер 15-25 м/с, местами – град, шквал.

    В Жамбылской, Карагандинской, днем в Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей ожидается сильная жара, на юге Карагандинской области сохраняется сильная жара.

    В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях сохраняется сильная, местами очень сильная жара.

    На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангыстауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, местами в Костанайской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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