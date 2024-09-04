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    00:03, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Дожди с грозами пройдут в Казахстане 4 сентября

    дожди
    Фото: freepik

    Под влиянием атмосферных фронтальных разделов 4 сентября на севере, северо-западе, востоке, в центре РК сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, в центральных регионах страны – град, шквал. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На остальной территории страны под влиянием антициклона – погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на северо-западе – туман.

    На востоке Восточно-Казахстанской области ночью на поверхности почвы сохранятся заморозки 2 градуса.

    В областях Улытау, Жетысу, на западе, севере Западно-Казахстанской, в центре, на северо-востоке Атырауской, в центре Кызылординской, на юге, западе, в центре Актюбинской, на западе, севере, в центре Алматинской, на западе Карагандинской, на юге Костанайской областей сохранится высокая пожарная опасность.

    В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях,на юге области Улытау, на западе, северо-западе, юге, в центре области Абай сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях, на юге области Улытау, на западе, северо-западе, юге, в центре области Абай сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казгидромет
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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