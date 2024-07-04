Дожди с грозами пройдут в Казахстане 4 июля

На западе и юге Казахстана 4 июля отрог антициклона обусловит погоду без осадков, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На остальной же территории страны циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди с грозами, градом и шквалом, на севере, востоке, в центре страны – сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе в ночные и утренние часы – туман.

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях сохранится, на западе, юге Актюбинской области ожидается сильная жара.

Днем на юге Западно-Казахстахстанской, Атырауской, Мангистауской областей ожидается очень сильная жара.

На западе, севере Алматинской, на юге, востоке, в центре Павлодарской, на северо-западе, в центре области Абай, на западе, востоке Атырауской, на северо-западе, севере Западно-Казахстанской областей сохранится, на юге Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской областях, области Жетысу, Улытау, на юге Костанайской, Карагандинской, на западе, на юго-востоке Атырауской, на западе Мангистауской областейсохранитсячрезвычайная пожарная опасность.