Дожди с грозами пройдут в Казахстане 28 апреля

С атмосферными фронтальными разделами 28 апреля в северных и южных регионах РК ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, в горных районах юга, юга-востока – осадки в виде дождя и снега, на юго-востоке – временами сильные осадки. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На запад, восток, центр страны будет оказывать влияние антициклон, с чем ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-востоке – град, на юге – шквал, пыльная буря, на юго-востоке – туман.

Ночью на востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются заморозки 2 градуса.

На большей части Мангистауской, в центре, на юге Кызылординской, на севере Туркестанской, на юге Атырауской областей сохраняется, на севере области Жетысу, на юге области Абай, на юге Карагандинской области ожидается высокая пожарная опасность.