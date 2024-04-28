РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:03, 28 Апрель 2024 | GMT +6

    Дожди с грозами пройдут в Казахстане 28 апреля

    дождь
    Фото: pixabay.com

    С атмосферными фронтальными разделами 28 апреля в северных и южных регионах РК ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, в горных районах юга, юга-востока – осадки в виде дождя и снега, на юго-востоке – временами сильные осадки. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На запад, восток, центр страны будет оказывать влияние антициклон, с чем ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-востоке – град, на юге – шквал, пыльная буря, на юго-востоке – туман.

    Ночью на востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются заморозки 2 градуса.

    На большей части Мангистауской, в центре, на юге Кызылординской, на севере Туркестанской, на юге Атырауской областей сохраняется, на севере области Жетысу, на юге области Абай, на юге Карагандинской области ожидается высокая пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казгидромет
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!