Дожди с грозами пройдут в Казахстане 16 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона 16 июня ожидается погода без осадков, на северо-востоке, востоке и юго-востоке республики с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами. Местами сохраняется усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, на севере-туман, в центре и на востоке - возможен град. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанкой, днем Жамбылской, Павлодарской областях усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанкой области-днем местами возможен град.

В Карагандинской области местами шквал, возможен град, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 23 м/с.

В Кызылординской области ветер 15-20, местами 23 м/с, местами пыльная буря.

В Туркестанской, Мангистауской областях местами ветер 15-20 м/с, пыльная буря.

В Алматинской, Атырауской, на юге Мангистауской областях сохраняется сильная жара.

В Атырауской, Кызылординской, Карагандинской, на большей части Актюбинской, Акмолинской, Туркестанской, Жамбылской, местами Павлодарской, Алматинской, Костанайской, на юге Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.