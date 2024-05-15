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    07:27, 15 Май 2024 | GMT +6

    Дожди с грозами пройдут в Казахстане 15 мая

    дождь
    Фото: pixabay.com

    15 мая Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большую часть территории РК, пройдут дожди с грозами, на востоке, в центре – сильные дожди, град, шкал. Лишь на севере, северо-западе, юго-востоке страны ожидается погода без осадков. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на севере, северо-западе, в центре страны - туман.

    На западе, юге Карагандинской, в центре области Улытау, на юге области Абай, Актюбинской, Костанайской областей, на северо-западе Атыраускойобласти, на юго-востоке Восточно-Казахстанскойобласти, на западе, востоке Кызылординской области, на западе, северо-западе, юго-западе Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

    В Казалинском районе Кызылординской области, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется, в Уржарском районе области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казгидромет Грозы
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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