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    00:27, 01 Май 2022 | GMT +6

    Дожди с грозами пройдут на большей части Казахстана 1 мая

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На юге Казахстана прогнозируют жару до 35 градусов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 23-25 тепла. По области ожидается гроза.

    В Актобе переменная облачность, ночью дождь, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем 16-18 тепла. По области ожидается гроза.

    В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днем 21-23 тепла.

    В Караганде ясно, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем 27-29 тепла. По области ожидается гроза.

    В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем 17-19 тепла. По области ожидается гроза.

    В Костанае переменная облачность, днем дождь, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днем 12-14 тепла. По области ожидается гроза.

    В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем 28-30 тепла.

    В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днем 28-30 тепла. По области ожидается гроза.

    В Петропавловске облачно, ночью и днем дождь, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 7-9 тепла.

    В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днем 28-30 тепла. По области ожидается гроза.

    В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 31-33 жары.

    В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем 33-35 жары.

    В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днем 14-16 тепла.

    В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градуса тепла, днем 28-30 тепла.

    В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 26-28 тепла.

    В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура ночью 14-16 градусов тепла, днем 26-28 тепла.

    В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 30-32 тепла.

    Ранее казахстанские синоптики прогнозировали неустойчивый характер погоды и колебание температуры воздуха в мае.


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