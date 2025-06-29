Прогноз погоды в Казахстане на 29 июня

По данным синоптиков, на территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди с грозами, на севере, северо-западе, в центре страны сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльными бурями.

На юге, востоке Алматинской, на северо-западе Акмолинской, на востоке Жамбылской, на юге Атырауской, на северо-западе, юго-западе, в центре Мангистауской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, на севере, в центре Алматинской, на западе, востоке, юге Карагандинской, в центре Актюбинской, на юге Костанайской областей, на севере, юго-востоке, в центре области Жетысу, на юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.