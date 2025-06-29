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    00:20, 29 Июнь 2025 | GMT +5

    Прогноз погоды в Казахстане на 29 июня

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 29 июня 2025 года распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

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    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    По данным синоптиков, на территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди с грозами, на севере, северо-западе, в центре страны сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльными бурями.

    На юге, востоке Алматинской, на северо-западе Акмолинской, на востоке Жамбылской, на юге Атырауской, на северо-западе, юго-западе, в центре Мангистауской областей ожидается высокая пожарная опасность.

    В Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, на севере, в центре Алматинской, на западе, востоке, юге Карагандинской, в центре Актюбинской, на юге Костанайской областей, на севере, юго-востоке, в центре области Жетысу, на юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Дожди Казгидромет
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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