Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Дожди с грозами прогнозируют на востоке Казахстана

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
29 Июня 2023, 00:29
Дожди с грозами прогнозируют на востоке Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории Казахстана 29 июня будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми сохраняются дожди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

На востоке Казахстана ожидаются сильные дожди с грозами.

Лишь на юге, юго-западе республики будет погода без осадков. На большей части страны сохраняется усиление ветра, на севере, востоке страны - град, шквал, в центре ночью и утром - туман.

На большей части Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, на юге, юго-востоке Актюбинской, на юге Карагандинской областей и области Улытау, на востоке, юге Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге области Жетысу, на западе, востоке Кызылординской области, на юге Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

Ранее синоптики сообщали, что в ближайшие трое суток на большей части территории Казахстана пройдут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.

Казгидромет   Регионы Казахстана   Погода   Природа  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК