Дожди с грозами: прогноз погоды в Казахстане на 13 июня

Как сообщают синоптики, на большую часть республики оказывает влияние южный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы — пройдут дожди с грозами, днем на севере страны ожидается сильный дождь, на северо-западе, севере, в центре — град, ночью и утром туман. По республике ожидается усиление ветра. Лишь на востоке страны под влиянием отрога антициклона сохраняется ясная погода без осадков.

— В Алматинской, Карагандинской областях, в областях Улытау, Жетысу, области Абай, на востоке, в центре Западно-Казахстанской, на западе, юге Палодарской, в центре Актюбинской, на востоке Жамбылской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Мангистауской, на юге Акмолинской, на западе, севере Северо-Казахстанской, на северо-западе, юго-востоке Костанайской, на севере, в центре, в южной половине Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность, — сообщили в «Казгидромет».

В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, на северо-западе, востоке, в центре Атырауской, на западе, севере, юге, юго-востоке Актюбинской, на западе, севере Алматинской, на севере, востоке Мангистауской, на юге Костанайской области и области Улытау, на западе Карагандинской области, на юго-западе, юге области Абай, на севере, востоке области Жетысу, на севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в областях Жетысу, Абай, в Западно-Казахстанской, Атырауской областях сохраняется, в Мангистауской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях ожидается сильная жара 35-38 градусов.

Как сообщалось ранее, штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану.