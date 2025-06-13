Чрезвычайная пожарная опасность: штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану

Ночью на востоке области Улытау ожидается гроза, днем на западе, севере, востоке области гроза. Ночью и утром на востоке области туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, в центре Карагандинской области ожидается гроза, днем на западе, севере, юге области гроза, град. Ночью и утром на западе, в центре области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на юге области временами порывы 15 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на северо-востоке Актюбинской области ожидается гроза, днем на севере, западе области гроза, град. Ветер северо-западный, западный днем на севере, западе области 15-20 м/с. В центре области сохранится высокая, на севере, юго-востоке, юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем ожидается гроза. 13 июня сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град. Гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15 м/с.

В горных районах области Жетысу днем ожидается гроза. 13–15 июня днем по области сохранаяется сильная жара 35-38 градусов. 13–15 июня по области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане 13–15 июня сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах, днем на севере, юге Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. 13–15 июня на большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на севере, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве ожидается юго-западный, западный ветер, днем порывы 15-20 м/с. 13–15 июня сохранится высокая пожарная опасность.

В горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на горных перевалах области 15-20 м/с.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе временами ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере, востоке ожидается гроза, днем ожидаются гроза, на западе области град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер восточный на западе, востоке области днем порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на юге области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-36 градусов. На северо-западе, в центре, на востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается сильная жара 38 градусов. На северо-западе, юго-востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане днем ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

Днем в области Абай ожидается сильная жара 37 градусов. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юго-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохранится высокая пожарная опасность.

Днем в Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара 36 градусов. На севере, в центре области ожидается высокая пожарная опасность, в южной половине области сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-36 градусов. На востоке, в центре области ожидается высокая пожарная опасность, на севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается гроза. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на северо-западе Костанайской области ожидаются гроза, днем гроза, на западе, севере области град. Ночью на западе области туман. Ветер юго-западный днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юго-востоке, северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае днем ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.