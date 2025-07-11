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    16:44, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Дожди с грозами: прогноз погоды на три дня в Казахстане

    Прогноз погоды по Казахстану на 12–14 июля 2025 года распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает агентство Kazinform.

    погода, дождь, люди, ауа райы, жанбыр,адамдар
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    — На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, на севере, востоке РК — сильные дожди, град, шквал. Лишь на юге, юго-западе, 12 июля на западе страны под влиянием поля повышенного давления ожидается жаркая и солнечная погода. По республике ожидается усиление ветра, — сообщают синоптики.

    Днем на западе республики ожидается сильная жара 35-39 градусов, в отдельных районах очень сильная жара 40-42 градуса, на юго-западе 12–13 июля очень сильная жара 39-44 градуса, 14 июля сильная жара 38-42 градуса, в северных регионах небольшое понижение дневных температур от 17-25 до 15-23 тепла, на востоке основной фон температуры 22-30 тепла, на юге сильная жара 40-43 градуса, юго-востоке страны сильная жара 35-38 градусов.

    Напомним, что 11 июля грозу и высокую пожарную опасность прогнозируют в 16 регионах Казахстана и Астане.

    Теги:
    Погода Регионы Казгидромет
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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