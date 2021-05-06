Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 6 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На северные регионы Казахстана будет оказывать влияние ложбина циклона, с которым ожидается небольшой дождь, на юге, юго-востоке и юго-западе в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. Лишь на западе и востоке под влиянием антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на севере – туман, на юге – пыльная буря, на юго-востоке возможен град, шквал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Жамбылской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20, ночью и утром порывы 23-28 м/с.

В Туркестанской, Кызылординской, ночью в Мангыстауской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области – пыльная буря.

В Алматинской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 24 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются ночью и утром туман, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с.

В Акмолинской, Костанайской, днем Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.