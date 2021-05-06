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    00:03, 06 Май 2021 | GMT +6

    Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 6 мая

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На северные регионы Казахстана будет оказывать влияние ложбина циклона, с которым ожидается небольшой дождь, на юге, юго-востоке и юго-западе в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. Лишь на западе и востоке под влиянием антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на севере – туман, на юге – пыльная буря, на юго-востоке возможен град, шквал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Жамбылской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20, ночью и утром порывы 23-28 м/с.

    В Туркестанской, Кызылординской, ночью в Мангыстауской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области – пыльная буря.

    В Алматинской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 24 м/с.

    В Северо-Казахстанской области местами ожидаются ночью и утром туман, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с.

    В Акмолинской, Костанайской, днем Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.


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