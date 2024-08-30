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    07:27, 30 Август 2024 | GMT +6

    Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 30 августа

    дожди
    Фото: freepik

    Атмосферные фронтальные разделы 30 августа сохранят неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана: пройдут дожди с грозами, на юго-востоке возможно выпадение града. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На западе, северо-западе, юге республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. На северо-западе, севере, востоке, юго-востоке страны ожидается усиление ветра. На северо-западе, востоке РК в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

    В областях Абай, Улытау, на западе Западно-Казахстанской, вцентре, на юго-востоке Атырауской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на северо-западе, в центре Кызылординской, на юге Актюбинской, на западе, севере, в центре Алматинской, на западе Восточно-Казахстанской, на юге, западе, востоке Карагандинской областей, в северной половине области Жетысу сохранится высокая пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казгидромет Грозы
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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