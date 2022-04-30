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    00:03, 30 Апрель 2022 | GMT +6

    Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 30 апреля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30 апреля на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, шквалом. Лишь на востоке республики сохранится погода без осадков. По РК ожидается усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На юге Алматинской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 24-29 м/с.

    В горных районах Туркестанской области - усиление ветра 15-20 м/с.

    На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области днем возможен шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах - усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем на северо-востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    На юге, востоке, центре Восточно-Казахстанской области - усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

    На востоке, юге и в центре Атырауской области - усиление ветра 15-20 м/с.

    На севере, востоке Костанайской, на северо-востоке Северо-Казахстанской, днем на севере, востоке Мангистауской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    На юге Западно-Казахстанской, на севере, в центре Актюбинской, в центре Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Казгидромет Погода Главная
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