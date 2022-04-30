Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 30 апреля
На юге Алматинской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 24-29 м/с.
В горных районах Туркестанской области - усиление ветра 15-20 м/с.
На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области днем возможен шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах - усиление ветра 15-20 м/с.
Днем на северо-востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
На юге, востоке, центре Восточно-Казахстанской области - усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.
На востоке, юге и в центре Атырауской области - усиление ветра 15-20 м/с.
На севере, востоке Костанайской, на северо-востоке Северо-Казахстанской, днем на севере, востоке Мангистауской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
На юге Западно-Казахстанской, на севере, в центре Актюбинской, в центре Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.