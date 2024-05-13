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    11:54, 13 Май 2024 | GMT +6

    Дожди с грозами ожидаются в Казахстане

    гроза
    Фото: freepik.com

    В ближайшие дни погоду Казахстана будет определять Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы: на большей части страны ожидаются обильные дожди с грозами, возможно выпадение града и усиление шквалистого ветра. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков, 14 - 15 мая на севере и в центре, 15 - 16 мая на востоке, 16 мая на юге и юго-востоке страны прогнозируются сильные дожди.

    С 16 мая северо-западным вторжением, ожидается прекращение осадков на западе, северо-западе и севере республики, а также значительное понижение температуры воздуха.

    Теги:
    Погода Дожди Казгидромет Грозы
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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