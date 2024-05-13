Дожди с грозами ожидаются в Казахстане

В ближайшие дни погоду Казахстана будет определять Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы: на большей части страны ожидаются обильные дожди с грозами, возможно выпадение града и усиление шквалистого ветра. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, 14 - 15 мая на севере и в центре, 15 - 16 мая на востоке, 16 мая на юге и юго-востоке страны прогнозируются сильные дожди.

С 16 мая северо-западным вторжением, ожидается прекращение осадков на западе, северо-западе и севере республики, а также значительное понижение температуры воздуха.