Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 25 июня

25 июня Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, смещаясь через территорию Казахстана, вызовут дожди с грозами, на западе страны сильные дожди. По республике ожидаются усиление ветра, на западе, северо-западе, севере и востоке РК – шквал, град. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем в областях Абай, Жетысу, в Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется, на юге Мангистауской области ожидается сильная жара.

В Актюбинской, Алматинской, на севере, востоке области Улытау, на севере области Абай, на западе, в центре Карагандинской, на западе Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на западе, северо-востоке Мангистауской, на севере, востоке области Жетысу, на востоке, в центре Павлодарской, на западе Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской областях, в областиУлытау, в северной половине Алматинской, на севере, юго-востоке, в центре Мангистауской, на западе, юге Актюбинской, на юге Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областей и в области Абай, на севере, востоке области Жетысу сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.