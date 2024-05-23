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    00:03, 23 Май 2024 | GMT +6

    Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 23 мая

    гроза
    Фото: pexels.com

    На большей части Казахстана 23 мая под влиянием атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами и усилением шквалистого ветра, на севере, востоке республики ожидается выпадение града, в ночные часы в горных районах Алматинской области - осадки (дождь, снег). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По республике ожидается порывистый ветер, на северо-западе, севере- туман.

    На юге Костанайской, на северо-западе Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, на северо-западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской области, в центре области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

    На юге области Абай, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казгидромет Грозы
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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