Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 14 июня
В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются гроза, шквал, град, местами усилится ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Туркестанской области днем в горных районах ожидается гроза, местами усилится ветер 17-22, порывы 25 м/с с пыльной бурей.
В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с с пыльной бурей.
В Мангыстауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, град, ветер 15-20 м/с, в Мангыстауской области – местами пыльная буря.
В Атырауской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Актюбинской области ночью местами ожидается гроза, местами усилится ветер 15-20 м/с.
В Алматинской, днем в Костанайской, Павлодарской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.
В Акмолинской области местами ожидается гроза.
В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман.
Днем местами в Атырауской, на юге Костанайской области ожидается сильная жара.
В Кызылординской, на большей части Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской, Павлодарской, местами в Алматинской, Карагандинской, Костанайской, Акмолинской, в отдельном районе Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.