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    00:03, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 14 июня

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана 14 июня с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами ожидаются дожди с грозами, выпадение града. Лишь на севере и юге республики ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются гроза, шквал, град, местами усилится ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.

    В Туркестанской области днем в горных районах ожидается гроза, местами усилится ветер 17-22, порывы 25 м/с с пыльной бурей.

    В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с с пыльной бурей.

    В Мангыстауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, град, ветер 15-20 м/с, в Мангыстауской области – местами пыльная буря.

    В Атырауской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, днем усиление ветра 15-20 м/с.

    В Актюбинской области ночью местами ожидается гроза, местами усилится ветер 15-20 м/с.

    В Алматинской, днем в Костанайской, Павлодарской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.

    В Акмолинской области местами ожидается гроза.

    В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман.

    Днем местами в Атырауской, на юге Костанайской области ожидается сильная жара.

    В Кызылординской, на большей части Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской, Павлодарской, местами в Алматинской, Карагандинской, Костанайской, Акмолинской, в отдельном районе Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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