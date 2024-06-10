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    00:03, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 10 июня

    гроза
    Фото: freepik.com

    С прохождением атмосферных фронтов 10 июня сохранится неустойчивый характер погоды, на большей части территории Казахстана пройдут дожди с грозами, на севере страны – сильный дождь, град, шквал. По республике ожидается усиление ветра. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Днем в Алматинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Кызылординской областях, областях Жетысу, Улытау, в Жамбылской, на юге Актюбинской области и области Абай, на западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара.

    В Мангыстауской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях и в областях Жетысу, Улытау, на западе, севере Кызылординской, на западе Актюбинской, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской и области Абай, на юге, в центре Карагандинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Атырауской, Туркестанской областях, на западе Западно-Казахстанской, на юге, северо-востоке, в центре Кызылординской, на севере, востоке, в центре Мангистауской, на юге Актюбинской, на западе, востоке Жамбылской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казгидромет Грозы
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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