Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана

14 июля на севере Западно-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный днем западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-38 градусов. На западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем на юге области области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Днем на западе, севере, юге области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20, днем на юге области временами порывы 25 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, юге Павлодарской области ожидаются дождь, гроза. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, в горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере Актюбинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на востоке области порывы 15-18 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, днем в горных районах области временами сильный дождь, град. Ветер восточный с переходом на западный, на юге, в предгорных, горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-39 градусов. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, востоке, в центре области высокая пожарная опасность, на юге области ожидается высокая пожарная опасность. В городе Конаев ожидается сильная жара 37-39 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы): 14 июля ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный временами порывы 15-20 м/с.

В городе Алматы ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на севере Восточно-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ночью на севере области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере области Абай ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На юго-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее во второй половине дня ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

14 июля ночью на севере, востоке Атырауской области ожидаются небольшой дождь, гроза. На западе, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность

Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, северный днем на севере, в центре области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на севере области высокая пожарная опасность. В областном центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, пыльная буря. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северный с переходом на юго-западный на севере области порывы 15-20 м/с. На севере, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, юге Костанайской области ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-восточный на западе, севере, юге области 15-20 м/с. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.В областном центре ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный днем в горных районах порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере области чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется высокая пожарная опасность.

14 июля днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В областном центре днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Днем на севере, востоке области Улытау ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, на севере, юге, востоке области порывы 15 м/с. В области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Астане 14 июля днем ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквал, пыльная буря. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20, временами 23 м/с.

Ночью на западе, севере Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере, юго-востоке области дождь, гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-восточный, юго-восточный днем на западе, севере, юго-востоке области порывы 15-20 м/с, на юго-востоке области временами 23 м/с. В областном центре днем ожидаются временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Ранее прогноз погоды по Казахстану на 14–16 июля представило РГП «Казгидромет».