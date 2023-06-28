Дожди с грозами ожидаются на западе и востоке Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На большей части Казахстана 28 июня ожидается сильный ветер, на севере прогнозируют туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного циклона и атмосферных фронтальных разделов, с которыми сохраняются дожди.

На западе, востоке страны ожидаются сильные дожди с грозами. Лишь на юго-западе республики – погода без осадков. На большей части страны сохраняется усиление ветра, на западе, севере, востоке, в центре - град, шквал, на севере - туман.

На большей части Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, на юге Актюбинской, Карагандинской областей и области Улытау, на востоке, юге Атырауской, на западе, востоке Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части области Жетысу, в центре Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Напомним, в 19 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.