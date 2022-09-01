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Дожди с грозами ожидаются на севере Казахстана 1 сентября

Редактор:  
Ринат Дусумов
1 Сентября 2022, 00:03
Дожди с грозами ожидаются на севере Казахстана 1 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Погоду в Казахстане 1 сентября по-прежнему будет определять обширный антициклон, с которым ожидается малооблачная и сухая погода. Лишь на северо-западе, севере РК с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, на западе, юге Атырауской, на юге, севере, востоке Западно-Казахстанской, на юге Абайской, Костанайской, Карагандинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Улытауской областей сохраняется сильная жара.

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