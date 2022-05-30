30 Мая 2022 02:00

Дожди с грозами ожидаются 30 мая на севере и востоке Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большую часть территории 30 мая будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем на западе, юге РК ожидается погода без осадков. На севере, востоке, юго-востоке и в центре страны с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, ожидаются усиление ветра, на севере и юго-востоке страны – град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На юге, востоке, севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, днем на юго-западе, северо-востоке в горных районах – усиление ветра до 15-20 м/с.

В районе Жаланашколя Алматинской области сохраняется усиление ветра до 17-22 м/с, порывы до 24-29 м/с.

Утром и днем в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, усиление ветра в горных перевалах до 15-20 м/с. Днем на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град, на западе, севере области усиление ветра до 15-20 м/с.

В Костанайской области утром и днем на северо-западе, севере области ожидаются гроза, град, шквал, днем на западе, севере области усиление ветра до 15-20, порывы до 23 м/с.

В Северо-Казахстанской области днем на западе области ожидаются гроза, град, ночью и утром на западе области – туман, на западе, северо-востоке, юге области усиление ветра до 15-20, порывы до 23 м/с. Днем на севере Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. На юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 м/с.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской области, на юге Павлодарской, Западно-Казахстанской и в центре Актюбинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.