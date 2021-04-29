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    00:12, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Дожди с грозами ожидаются 29 апреля на большей территории Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Погоду на большей части территории РК 29 апреля будет определять южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем местами пройдут дожди с грозами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Лишь на западе, юге и юго-востоке Казахстана под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере и северо-западе – туман.

    В Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области – туман. В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской, ночью в Павлодарской областях местами – туман. Днем в Акмолинской, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области с пыльной бурей. В Алматинской области ночью в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Ночью и утром в Актюбинской области местами ожидается туман.

    Ранее сообщалось о том, что в семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.



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