Новости Казахстана и мира - свежие новости дня на inform.kz

Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Дожди с грозами и жару прогнозируют синоптики в Казахстане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
2 Августа 2023, 01:50
Дожди с грозами и жару прогнозируют синоптики в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдут дожди с грозами, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», лишь на западе, северо-западе страны ожидается погода без осадков. По республике - усиление ветра. На севере в ночные и утренние часы - туман, днем - шквал, град.

Днем в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской областей, в областях Жетысу, Абай, Мангистауской, Павлордарской областей, на юге Улытау, Костанайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областей ожидается сильная жара до 35-40°С.

Днем в Алматинской области - очень сильная жара до 40-42°С.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областей, на юге, в центре Западно-Казахстанской области, на севере Атырауской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на юге Костанайской, Актюбинской на западе, востоке Атырауской, на юге, востоке Павлордарской, на юге, западе Акмолинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Казгидромет   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно