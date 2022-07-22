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Дожди с грозами и жара ожидаются в Казахстане 22 июля
22 Июля 2022 00:03

Дожди с грозами и жара ожидаются в Казахстане 22 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22 июля с прохождением фронтальных разделов на большей части РК пройдут дожди с грозами и усилением ветра, на западе и востоке страны - град, на юго-западе – пыльная буря. Лишь на юге и юго-востоке Казахстана сохранится погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Жетысуской, на юге Мангистауской, Костанайской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Улытауской области сохраняется сильная жара.

Днем на большей части Жамбылской, на юге Кызылординской, на юго-востоке Карагандинской, на западе и в пустынных районах Туркестанской области, на западе и в центре Жетысуской, на севере Алматинской областей ожидается очень сильная жара.

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