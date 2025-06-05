РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:03, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Дожди с грозами и градом ожидаются в Казахстане 5 июня

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 5 июня 2025 г. распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает агентство Kazinform.

    люди, дождь, погода, ауа райы, жанбыр, адамдар
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут на большую часть территории Казахстана дожди с грозами и градом, на севере РК - сильные дожди, а также усиление ветра, на юго-западе, юге страны - с пыльной бурей. Лишь на юге страны ожидается погода без осадков. В ночные и утренние часы на севере, северо-западе РК – туманы.

    В Мангистауской, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях, в области Улытау, на западе, востоке, юге Карагандинской, на западе, севере, юге, в центре Акмолинской, на северо-западе, востоке Атырауской, на северо-западе, юго-востоке Костанайской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Павлодарской, в центре Туркестанской, Алматинской, на юге Северо-Казахстанской областей, на северо-западе, востоке, юго-западе, в центре области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

    В Кызылординской, на севере, западе, юге, в предгорных районах Туркестанской, на западе, востоке, в горных районах Жамбылской, на западе, юге, юго-востоке Актюбинской, на юге, севере, западе Атырауской, на западе, севере Алматинской, на западе Мангыстауской, на юге Костанайской области и областей Абай, Улытау, на севере, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казгидромет
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
    Сейчас читают