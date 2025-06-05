Дожди с грозами и градом ожидаются в Казахстане 5 июня

Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут на большую часть территории Казахстана дожди с грозами и градом, на севере РК - сильные дожди, а также усиление ветра, на юго-западе, юге страны - с пыльной бурей. Лишь на юге страны ожидается погода без осадков. В ночные и утренние часы на севере, северо-западе РК – туманы.

В Мангистауской, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях, в области Улытау, на западе, востоке, юге Карагандинской, на западе, севере, юге, в центре Акмолинской, на северо-западе, востоке Атырауской, на северо-западе, юго-востоке Костанайской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Павлодарской, в центре Туркестанской, Алматинской, на юге Северо-Казахстанской областей, на северо-западе, востоке, юго-западе, в центре области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, на севере, западе, юге, в предгорных районах Туркестанской, на западе, востоке, в горных районах Жамбылской, на западе, юге, юго-востоке Актюбинской, на юге, севере, западе Атырауской, на западе, севере Алматинской, на западе Мангыстауской, на юге Костанайской области и областей Абай, Улытау, на севере, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.