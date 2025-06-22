Дожди с грозами и градом ожидаются в Казахстане 22 июня

На большей части республики под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами пройдут дожди с грозами, на западе, северо-западе, севере с выпадением града. По республике ожидается усиление ветра, днем на севере, юге с пыльной бурей.

На востоке области Абай, на востоке Павлодарской, на северо-западе Акмолинской, на юге, севере Жамбылской, на западе, юге, в центре Западно-Казахстанской, на юге Северо-Казахстанской, на севере Атырауской, на северо-западе, юге, востоке Мангистауской, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, на западе, востоке, юге Карагандинской области и области Улытау, на западе, юге, востоке, в центре Актюбинской, в центре Атырауской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на севере, юге Костанайской областей, на севере, востоке, в центре области Жетысу, на западе, северо-западе, юге области Абай, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в области Жетысу сильная жара 36 градусов. Днем в областях Улытау, Абай, в Восточно-Казахстанской области сильная жара 35 градусов. Днем в Кызылординской области сильная жара 40 градусов.