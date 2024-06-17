Дожди с грозами и град ожидаются в Казахстане 18 – 20 июня

Прогноз погоды по Казахстану на 18 - 20 июня 2024 года распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

По информации синоптиков, с прохождением атмосферных фронтов, в ближайшие дни, неустойчивая погода сохранится на большей части Казахстана. Пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, на севере, востоке, юго-востоке, в центре страны ожидается выпадение града. Сильные дожди ожидаются 18 июня на востоке, в центре, 19 июня на юго-востоке страны. Лишь на юге и 19 - 20 июня в центре ожидается погода преимущественно без осадков.

Дневная температура будет постепенно понижаться на западе страны до +28+40°С, на севере страны повышение от +20+28°С до +25+31°С, в центре +20+33°С, на юге +30+41°С, на юго-востоке небольшое понижение от +24+35°С до +22+32°С, а на востоке прогнозируется понижение до +12+28°С.