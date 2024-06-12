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    00:03, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Дожди пройдут в Казахстане 12 июня

    погода ауа райы
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    С прохождением атмосферных фронтов на большей части территории РК 12 июня сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, ожидаются гроза, град, шквал, на востоке страны – сильный дождь, лишь на северо-западе и юго-западе Казахстана ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской областях сохраняется сильная жара.

    В Западно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областях,в области Жетысу, Улытау, на западе, юге Мангистауской, Туркестанской, Костанайской областях, северо-востоке Актюбинской, на юге области Абай, на западе, юге, в центре Карагандинской областисохраняется высокая пожарная опасность.

    В Атырауской, Туркестанской, Кызылординской областях, на западе Западно-Казахстанской, на севере, востоке, в центре Мангистауской, на западе, юге Актюбинской, на западе, востоке Жамбылской, в центре Алматинской, на юге Костанайской областей, на севере области Жетысу сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казгидромет Грозы
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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