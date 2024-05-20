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    12:25, 20 Май 2024 | GMT +6

    Дожди прогнозируют синоптики на ближайшие три дня в Казахстане

    дожди
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Прогноз погоды на 21-23 мая опубликовал «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    По данным синоптиков, период дождливой погоды на большей части страны продолжается.

    — Атмосферные фронты вызовут кратковременные дожди с грозами, градом и усиление шкалистого ветра практически во всех областях. Лишь в отдельные дни в западных регионах, под влинияем высокого давления, будет прекращение дождей и в ночные часы ударят заморозки до 2 градусов. А юго-западные потоки обусловят дневной прогрев температуры в рамках майского климата: в западных, южных регионах повышение до 18-28 тепла, в северных, центральных, восточных регионах до 15-23 тепла, лишь 23 мая на крайнем севере страны понижение до 7-15 тепла, — говорится в сообщении.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казахстана Казгидромет
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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