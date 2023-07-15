Дожди прогнозируют синоптики 15 июля на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на северо-западе, севере ожидаются сильные дожди с грозами, днем - град, шквал, лишь на юге и востоке страны - погода преимущественно без осдаков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

По республике ожидается усиление ветра, на юге, востоке страны - пыльная буря, на юго-западе ночью и утром - туман.

На юге Восточно-Казахстанской области сохраняется очень сильная жара.

На северо-востоке, юге Западно-Казахстанской, на западе, востоке Атырауской областей - высокая пожарная опасность.

На большей части Туркестанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской, Мангистауской областей, областей Улытау, Абай, Жетысу, на севере, юге, востоке Акмолинской, на юге Северо-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.