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Дожди ожидаются в Казахстане 9 августа
9 Августа 2022 00:09

Дожди ожидаются в Казахстане 9 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 9 августа с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны пройдут дожди, в центре, днем на севере и в горных районах юго-востока пройдут сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром, в дневные часы градом и на юго-востоке шквалом. На севере республики ночью и утром ожидается туман, на юге утром и днем ожидается пыльная буря. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На севере, востоке Карагандинской, днем на севере, востоке Улытауской, в восточной половине Акмолинской, в горных районах Жамбылской, днем в горных районах Алматинской областей ожидается сильный дождь.

Днем на юге Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара, в Атырауской области сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.


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