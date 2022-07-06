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    00:00, 06 Июль 2022 | GMT +6

    Дожди ожидаются в Казахстане 6 июля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 июля почти на всей территории Казахстана пройдут дожди, на севере и в центре - сильные дожди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «Активный Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы продолжат оказывать свое влияние практический на всю территорию Казахстана – пройдут дожди, на севере, и в центре - сильные дожди. Ожидаются грозы, град, усиление ветра, шквал, на западе, юге - пыльная буря», - говорится в сообщении синоптиков.

    На севере, востоке Северо-Казахстанской, днем на западе Улытауской областей ожидается сильный дождь.

    На большей части Кызылординской, на западе, центре Абайской, на севере в пустынных районах Туркестанской, на юго-западе Улытауской, юго-востоке Карагандинской, юге Жамбылской, на западе Алматинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


    Теги:
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