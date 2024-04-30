Дожди ожидаются в Казахстане 30 апреля

На погоду большей части РК 30 апреля будет оказывать влияние Западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, с чем пройдут дожди, на северо-западе, севере, в центре сильные дожди, в горных районах юга-востока – осадки в виде дождя и снега. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По республике ожидается усиление ветра, на западе, в центре, востоке гроза, на западе, северо-западе – град, на западе, в центре, юге – шквал, на юго-западе, юге пыльная буря, на севере, юго-востоке – туман.

Ночью на северо-востоке Северо-Казахстанской, на севере Павлодарской области ожидаются заморозки 2 градуса.

На большей части Мангистауской, на западе, юге, востоке Атырауской, на западе, юге, в центре Кызылординской, на севере Туркестанской, на юге области Абай, на юге Карагандинской области сохраняется, на западе области Жетысу, на юге Актюбинской области ожидается высокая пожарная опасность.

На большей части Мангистауской, в центре, на юге Кызылординской, на севере Туркестанской, на юге Атырауской, на севере области Жетысу, на юге области Абай, на юге Карагандинской области сохраняется высокая пожарная опасность.