Дожди ожидаются в Казахстане 12 апреля

Атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана 12 апреля – пройдут дожди, на юге, юго-востоке страны – сильный дождь, в горных районах осадки (дождь, снег), на востоке, в центре республики прогнозируются осадки (дождь, снег). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».