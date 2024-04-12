00:03, 12 Апрель 2024 | GMT +6
Дожди ожидаются в Казахстане 12 апреля
Атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана 12 апреля – пройдут дожди, на юге, юго-востоке страны – сильный дождь, в горных районах осадки (дождь, снег), на востоке, в центре республики прогнозируются осадки (дождь, снег). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По Казахстану ожидаются туман, усиление ветра, на севере, востоке гололед, на юге, юго-востоке - грозы, на юго-западе - днем пыльная буря.