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    00:03, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Дожди ожидаются в Казахстане 12 апреля

    дождь
    Фото: pixabay.com

    Атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана 12 апреля – пройдут дожди, на юге, юго-востоке страны – сильный дождь, в горных районах осадки (дождь, снег), на востоке, в центре республики прогнозируются осадки (дождь, снег). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По Казахстану ожидаются туман, усиление ветра, на севере, востоке гололед, на юге, юго-востоке - грозы, на юго-западе - днем пыльная буря.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казгидромет
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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