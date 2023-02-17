Дожди ожидаются в Алматы и Шымкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Переменная облачность, осадки, преимущественно в виде дождя, ожидаются 18 февраля в Алматы и Шымкенте, в Астане - временами снег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Алматы 18 февраля прогнозируются ночью сильные осадки, туман и гололед. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 0-2 тепла.

19 февраля: переменная облачность, временами осадки в виде дождя и снега. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 1-3 тепла.

20 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 3-5 тепла.

В Шымкенте 18 февраля: переменная облачность, ночью и утром осадки (преимущественно дождь), туман. Ветер северо-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 1 мороза-1 тепла, днем 7 -9 тепла.

19 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем 9-11 тепла.

20 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2, днем 12-14 тепла.

В Астане 18 февраля: переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 6-8 мороза.

19 февраля: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 7-9 мороза.

20 февраля: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер южный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 1-3 мороза.