Дожди ожидаются на севере Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана 2 сентября с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на севере ожидаются сильные дожди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».



Лишь на западе, юге Казахстана ожидается ясная погода без осадков. По республике ожидаются грозы, порывистый ветер, град. На юго-западе страны - пыльная буря. На северо-западе, севере РК ожидается туман.

В Жамбылской, на востоке, юге, в центре Кызылординской, на северо-западе, северо-востоке, юге Атырауской, на западе Актюбинской, на юго-западе, северо-западе, севере, востоке Западно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В центре, на юге Западно-Казахстанской, на юге Павлодарской, Карагандинской, области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность.

Напомним, штормовое предупреждение объявили синоптики в 15 регионах республики.