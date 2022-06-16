16 Июня 2022 00:16

Дожди ожидаются на севере Казахстана 16 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Грозу и дождь прогнозируют в некоторых городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 23-25 градусов тепла, днем 30-32 жары. По области ожидаются гроза, пыльная буря.

В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 28-30 тепла.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 29-31 жары.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 24-26 тепла.

В Кокшетау переменная облачность, днем дождь, гроза, ветер 7-12, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем 25-27 тепла. По области ожидается гроза.

В Костанае переменная облачность, днем дождь, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 27-29 тепла. По области ожидаются гроза, туман.

В Кызылорде ясно, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 градус тепла, днем 35-37 жары.

В Павлодаре переменная облачность, днем дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем 22-24 тепла. По области ожидаются гроза, град.

В Петропавловске переменная облачность, днем дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 24-26 тепла. По области ожидаются гроза, град, туман.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем 30-32 жары. По области ожидается гроза.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем 33-35 жары. В горных районах ожидаются сильный дождь, местами гроза, град, шквал.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 градуса тепла, днем 37-39 жары. В горах области ожидаются гроза, шквал, на севере пыльная буря.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 30-32 жары.

В Усть-Каменогорске облачно, ночью и днем дождь, гроза, ветер 7-12, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем 23-25 тепла. По области ожидаются сильный дождь, гроза, град.

В Нур-Султане облачно, ночью и днем дождь, гроза, ветер 7-12, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем 23-25 тепла.

В Алматы облачно, днем дождь, гроза, ветер 2-7, порывы до 12 м/с. Температура ночью 17-19 градусов тепла, днем 28-30 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 34-36 жары.

Ранее сообщалось, что в 14 регионах республики объявили штормовое предупреждение.