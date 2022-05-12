12 Мая 2022 00:39

Дожди ожидаются на большей части Казахстана 12 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 12 мая с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории РК ожидаются дожди, на западе, юго-востоке республики сильные дожди с грозами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Лишь в Кызылординской области под влиянием поля высокого давления ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, град.

На юге, востоке, ночью и утром в горных и предгорных районах Алматинской области ожидаются град, шквал, при грозе – усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ночью на западе, северо-западе, днем в северной половине, в центральной части Западно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, днем – усиление ветра 15-20, на северо-востоке области порывы 23 м/с.

На западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается град, днем на юго-западе, юге области – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области – усиление ветра 15-20 м/с.

На востоке Костанайской, на севере, западе Северо-Казахстанской, днем на севере, востоке, в центре Атырауской, на севере, западе Актюбинской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке Мангистауской области ожидается град, днем на севере, юго-западе области – усиление ветра 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается шквал, при грозе – усиление ветра 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана.