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Дожди ожидаются 3 мая на западе и востоке Казахстана

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
3 Мая 2023, 02:12
Дожди ожидаются 3 мая на западе и востоке Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Обширный антициклон обусловит 3 мая погоду без осадков на большей части РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Однако с ложбиной южного циклона и прохождением активной фронтальной деятельности на западе, юго-западе страны пройдет дождь с грозой и градом, временами сильный дождь, на юго-востоке и востоке – осадки (дождь, снег).

По республике ожидаются усиление ветра, на юге, юго-востоке, западе с пыльной бурей, на севере, северо-востоке – туманы.

Ночью на севере, в горных районах Алматинской области, на севере, в центре, горных районах Жетысуской области, на севере, юго-востоке Костанайской области, на востоке Улытауской, в горных районах Жамбылской области ожидаются заморозки 1-7 градусов.


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