Дожди ожидаются 20 июня на большей части Казахстана

По информации РГП «Казгидромет», в Алматинской области, на севере, востоке области Абай, на западе, юге Палодарской, на юге, севере Жамбылской, на западе, востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской, на юге, востоке, Акмолинской, на юге Северо-Казахстанской, на севере, юге Атырауской, на северо-западе, юге, в центре Мангистауской, на северо-западе Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Карагандинской областях, в области Улытау, на севере, востоке, в центре области Жетысу, на севере, западе, в центре Алматинской, на востоке, в центре Атырауской, на севере, востоке, юго-востоке Мангыстауской, на северо-западе, юго-востоке Павлодарской, на севере, юге Костанайской, Западно-Казахстанской областей, на западе, северо-западе, юге области Абай, на юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в области Жетысу сильная жара 35 градусов. Днем по области Абай сильная жара 35-38 градусов. Днем на юге Восточно-Казахстанской области сильная жара 37 градусов.