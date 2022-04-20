Дожди ожидаются 20 апреля на большей части Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики 20 апреля ожидается дождь, на востоке республики осадки в виде дождя и снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

По республике будет отмечаться усиление ветра. На севере страны ожидается туман, на юге, юго-востоке - гроза, град, шквал, на западе пыльная буря.

Днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром на юге области ожидается туман.

На юге и в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, град, шквал, при грозе усиление ветра 17-22 м/с, в районе Алакольских озер 25 м/с.

На западе, юге и в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, в горных районах град, усиление ветра 15-20 м/с.

На юге и в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, на северо-востоке области и в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем на юге Кызылординской области ожидается гроза, в центре области усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на большей части Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем на западе области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей.

Днем на западе и в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей.

На севере Костанайской области ожидается туман, днем на севере, востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на юге Северо-Казахстанской области усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром на западе области – туман.

На юге Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, на севере, в центре Актюбинской, в центре Павлодарской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.