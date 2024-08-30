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    00:41, 30 Август 2024 | GMT +6

    Дожди обрушились на Индию и Пакистан: тысячи людей эвакуированы

    АЗЕРТАДЖ.
    Фото: АЗЕРТАДЖ

    На этой неделе сильные дожди обрушились на некоторые районы западного индийского штата Гуджарат и соседнем с ним Раджастхане, затопив города, выведя из строя коммунальные коммуникации, передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, погибли по меньшей мере 28 человек, сообщили власти штата, предупредив о новых сильных ливнях. В Гуджарате из-за повышения уровня рек эвакуировано более 18 тысяч человек.

    Как показали кадры телеканала Reuters, к спасательной операции присоединились армейские спасательные команды.

    Сильные дожди продолжаются в Джамнагаре, где находится крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий Reliance.

    Метеорологическая служба Индии предупредила о прогнозируемых в четверг чрезвычайно сильных осадках в округах Бхаруч, Кутч и Саураштра в Гуджарате, а в пятницу ожидаются сильные дожди, грозы и молнии.

    Дожди были вызваны глубокой атмосферной депрессией у побережья Гуджарата, которая также затронула южное побережье соседнего Пакистана. Сильные ливни обрушились на Карачи.

    Теги:
    Дожди Пакистан Индия Мировые новости
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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