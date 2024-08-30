Дожди обрушились на Индию и Пакистан: тысячи людей эвакуированы

На этой неделе сильные дожди обрушились на некоторые районы западного индийского штата Гуджарат и соседнем с ним Раджастхане, затопив города, выведя из строя коммунальные коммуникации, передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, погибли по меньшей мере 28 человек, сообщили власти штата, предупредив о новых сильных ливнях. В Гуджарате из-за повышения уровня рек эвакуировано более 18 тысяч человек.

Как показали кадры телеканала Reuters, к спасательной операции присоединились армейские спасательные команды.

Сильные дожди продолжаются в Джамнагаре, где находится крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий Reliance.

Метеорологическая служба Индии предупредила о прогнозируемых в четверг чрезвычайно сильных осадках в округах Бхаруч, Кутч и Саураштра в Гуджарате, а в пятницу ожидаются сильные дожди, грозы и молнии.

Дожди были вызваны глубокой атмосферной депрессией у побережья Гуджарата, которая также затронула южное побережье соседнего Пакистана. Сильные ливни обрушились на Карачи.